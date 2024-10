Birmingham, evacuato aeroporto per un allarme bomba rientrato poco dopo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attimi di paura all’aeroporto di Birmingham, in Inghilterra, dove le operazioni sono state temporaneamente sospese a causa di un veicolo sospetto. La polizia delle West Midlands è intervenuta immediatamente per indagare sull’accaduto, mentre l’aeroporto è stato evacuato per motivi di sicurezza. Ora l’allarme sarebbe rientrato. La situazione ha creato grande apprensione soprattutto tra i molti tifosi bolognesi che stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita del Bologna contro l’Aston Villa in Champions League. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l’evacuazione è stata disposta “come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale”. Le autorità sono al lavoro per chiarire la natura della minaccia e ripristinare le normali operazioni dell’aeroporto. Thesocialpost.it - Birmingham, evacuato aeroporto per un allarme bomba rientrato poco dopo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attimi di paura all’di, in Inghilterra, dove le operazioni sono state temporaneamente sospese a causa di un veicolo sospetto. La polizia delle West Midlands è intervenuta immediatamente per indagare sull’accaduto, mentre l’è statoper motivi di sicurezza. Ora l’sarebbe. La situazione ha creato grande apprensione soprattutto tra i molti tifosi bolognesi che stavano rientrando a casaaver assistito alla partita del Bologna contro l’Aston Villa in Champions League. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l’evacuazione è stata disposta “come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale”. Le autorità sono al lavoro per chiarire la natura della minaccia e ripristinare le normali operazioni dell’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regno Unito, rientrata situazione all’aeroporto di Birmingham - È rientrata la situazione all'aeroporto di Birmingham, Regno Unito, che era stato evacuato a seguito della segnalazione di un veicolo sospetto. Lo scalo, dove ... (lapresse.it)

Bologna, slitta il rientro in Italia per alcuni tifosi: evacuato l’aeroporto di Birmingham - Disavventura al rientro in Italia per alcuni tifosi del Bologna, bloccati in Inghilterra all'indomani della trasferta di Champions League contro l'Aston Villa. (sportface.it)

Birmingham, evacuato aeroporto per un allarme bomba: paura per alcuni italiani - Attimi di paura all’aeroporto di Birmingham, in Inghilterra ... mentre l’aeroporto è stato evacuato per motivi di sicurezza. La situazione ha creato grande apprensione soprattutto tra i molti tifosi ... (thesocialpost.it)