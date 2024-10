Bergamonews.it - “Basta pregiudizi e stereotipi: la gestazione per altri è un gesto d’amore e altruismo”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’amore è più forte di qualsiasi cosa. Abbatte ostacoli, schemi e, smonta glied è in grado di realizzare i sogni. Lo testimonia la famiglia arcobaleno formata da Biagio e dal suo compagno Emanuele che, ricorrendo alla maternità surrogata nel 2017 in Canada, sono diventati papà dei piccoli Ariele e Selene. “La loro nascita – spiega Biagio – ci ha permesso di concretizzare il desiderio di diventare genitori. Non è stato facile, ma alla fine ci siamo riusciti e ne siamo felicissimi: vedere i nostri bambini giocare, sorridere e imparare ogni giorno cose nuove ci ripaga di tutti i sacrifici fatti”. Abbiamo intervistato Biagio chiedendogli di raccontarci la sua storia e il percorso che ha compiuto assieme a Emanuele.