Baby Gang assolto dall'accusa di rapina: "Non ci sono le prove" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il riconoscimento fotografico chiesto alle presunte vittime è stato "del tutto inaffidabile". Non solo. L'inchiesta sulla rapina, invece di concentrarsi "nell'ambito del piccolo spaccio" si è focalizzata sulla "stravagante impresa di un ricco rapper disturbato". sono le parole usate dalla Corte Leccotoday.it - Baby Gang assolto dall'accusa di rapina: "Non ci sono le prove" Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il riconoscimento fotografico chiesto alle presunte vittime è stato "del tutto inaffidabile". Non solo. L'inchiesta sulla, invece di concentrarsi "nell'ambito del piccolo spaccio" si è focalizzata sulla "stravagante impresa di un ricco rapper disturbato".le parole usatea Corte

