Autumn Nations Series 2024: Italia sfida Argentina, Georgia e All Blacks, in diretta su Sky, NOW e TV8 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Nazionale Italiana Rugby sbarca in tre tra gli stadi più iconici del panorama sportivo Italiano, portando le Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series 2024, la finestra internazionale di novembre, al Bluenergy Stadium di Udine, al “Luigi Ferraris” di Genova e all’Allianz Stadium di Torino. I tre test-match autunnali vedranno l’Italia sfidare nella casa dell’Udinese l’Argentina sabato 9 novembre per poi affrontare a Genova la Georgia domenica 17 novembre nella gara del riscatto dallo stop di Batumi del luglio 2022. Per gli uomini di Gonzalo Quesada il trittico si concluderà sabato 23 novembre in prime time alle 21.10 nell’impianto della Juventus contro gli All Blacks, in una delle sfide più attese da tutti gli sportivi d’Italia. Digital-news.it - Autumn Nations Series 2024: Italia sfida Argentina, Georgia e All Blacks, in diretta su Sky, NOW e TV8 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Nazionalena Rugby sbarca in tre tra gli stadi più iconici del panorama sportivono, portando le Vittoria Assicurazioni, la finestra internazionale di novembre, al Bluenergy Stadium di Udine, al “Luigi Ferraris” di Genova e all’Allianz Stadium di Torino. I tre test-match autunnali vedranno l’re nella casa dell’Udinese l’sabato 9 novembre per poi affrontare a Genova ladomenica 17 novembre nella gara del riscatto dallo stop di Batumi del luglio 2022. Per gli uomini di Gonzalo Quesada il trittico si concluderà sabato 23 novembre in prime time alle 21.10 nell’impianto della Juventus contro gli All, in una delle sfide più attese da tutti gli sportivi d’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ireland rugby squad for Autumn Nations Series is named - HEAD Coach Andy Farrell has today named a 35-player Ireland Men's Squad for the upcoming Autumn Nations Series at Aviva Stadium. Caelan Doris will captain the squad having led Ireland in the Guinness ... (limerickleader.ie)

Sione Tuipulotu to captain Scotland in November Tests, as five uncapped players make Gregor Townsend’s squad - Glasgow Warriors centre Sione Tuipulotu has been named as Scotland captain for the upcoming Autumn Nations Series, and he headlines a strong 45-man squad for Gregor Townsend. The squad also sees five ... (msn.com)

Tuipulotu to captain Scotland in Autumn Nations Series - The 27-year-old – who has captained Glasgow Warriors twice in the club’s five matches to date this season – is one of 19 Warriors selected by Head Coach Gregor Townsend, the defending BKT URC ... (glasgowwarriors.org)