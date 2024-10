Sport.quotidiano.net - Atalanta-Celtic 0-0, Gasperini: "Ottima gara sul piano della continuità. È mancato il gol"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo, 23 ottobre 2024 – Il muro difensivo delGlasgow ferma l’sullo 0-0 nel terzo impegno di Champions League. Un pari che sta senza dubbio molto più stretto alla formazione bergamasca che, soprattutto nel primo tempo, ha spinto sull’acceleratore schiacciando nella propria metà campo gli scozzesi e creando un’importante mole di palle gol: particolarmente ispirato Mario Pasalic che prima ha colpito la traversa con un colpo di testa al 18’ e poi ha chiamato in causa Schmeichel, che ha intercettato con le gambe una conclusione del nerazzurro. Non da meno Zappacosta e Retegui, il quale proprio in chiusura di tempo ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa intercettato in extremis dal portiere avversario.