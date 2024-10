Gaeta.it - Arrestato il baby killer di Pianura: un omicidio legato a un regolamento di conti tra clan

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pentimento scioccante ha travolto la comunità didopo la confessione del giovaneI.P., ritenuto coinvolto nell’di Genny Ramondino. Questo tragico evento non è solo un caso isolato, ma parte di una complessa rete di criminalità organizzata chenua a influenzare le dinamiche sociali della zona. L’episodio mette in luce come i conflitti tra bande giovanili e vecchi boss criminali alimentino un clima di paura e violenza, lasciando una scia di vittime innocenti. La confessione delI.P., giovane di appena 16 anni, ha rivelato di aver ucciso Genny Ramondino, un amico di lunga data, su richiesta di “grandi” della sua zona, con la giustificazione di essere minorenne e di non temere conseguenze legali.