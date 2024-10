Arrestati a Cerro Maggiore tre latitanti: due erano evasi dagli arresti domiciliari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cerro Maggiore (Milano) – Un 41enne, ricercato in Albania, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tirana per i reati di "Disturbo dell'ordine e della quiete pubblica" e "Ricatto a causa di dovere", commessi in Albania tra febbraio e marzo 2024. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Questo arresto è solo uno dei diversi effettuati di recente nel Legnanese dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Sempre a Cerro Maggiore, i militari hanno arrestato un 50enne pregiudicato che aveva violato gli arresti domiciliari, imposti per reati di guida in stato di ebbrezza (3 mesi) e lesioni aggravate (4 mesi). L'uomo è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Ilgiorno.it - Arrestati a Cerro Maggiore tre latitanti: due erano evasi dagli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Milano) – Un 41enne, ricercato in Albania, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tirana per i reati di "Disturbo dell'ordine e della quiete pubblica" e "Ricatto a causa di dovere", commessi in Albania tra febbraio e marzo 2024. Attualmente si trova agliin attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Questo arresto è solo uno dei diversi effettuati di recente nel Legnanese dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Sempre a, i militari hanno arrestato un 50enne pregiudicato che aveva violato gli, imposti per reati di guida in stato di ebbrezza (3 mesi) e lesioni aggravate (4 mesi). L'uomo è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio.

