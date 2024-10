Superguidatv.it - Anna e Alfred a Temptation Island 2024: un mese dopo, come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)tra, una delle coppie più discusse diedizione autunno? Nell’ultima puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo visto cosa è successo unilfalò di confronto.si era molto avvicinato alla single Sofia al punto che tra i due era anche scattato un bacio per poi chiedere di vedere la sua fidanzata. Durante il falò, il giovane ha ammesso di non provare più nulla pered è uscito dal programma con la tentatrice. Cosa è successo unha raccontato che si è visto con Sofia ma non è scattata la scintilla, storia quindi chiusa. “Non mi ero fatto più sentire e le ho spiegato che non me la sentivo di iniziare un’altra relazione. Ho bisogno del tempo per me stesso e capire cosa voglio“. Il giovane ha anche vistodue volte e le ha chiesto di nuovo scusa.