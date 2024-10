Angelina Mango, stop ai tour italiano ed europeo per motivi di salute: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me stessa" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore - ha dichiarato l'artista -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per Feedpress.me - Angelina Mango, stop ai tour italiano ed europeo per motivi di salute: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me stessa" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ile ildiin programma per questo autunno sono per ora cancellati perdi. «Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore - ha dichiarato l'artista -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per

