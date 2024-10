Ilfoglio.it - Alice Bellandi e una ricostruzione che si è trasformata in oro olimpico

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dice di sentirsi libera. Ma la libertà ha un prezzo, costa le rivoluzioni. E quelle interiori sono le più dolorose. "Mi sento libera di provare ogni genere di emozione, mi sento libera nelle vittorie e nelle sconfitte. Mi sento integra".non ha conquistato (solo) l’oronel judo e l’immortalità. Nel suo percorso c’è di più. Il tormento, la consapevolezza, l’amore, la liberazione. Parigi le ha rivelato la sua grandezza, ma da donna di valori, intelligente e sensibile,ha fatto i conti col viaggio. A Tokyo toccò il fondo. Tre anni dopo è arrivata sull’olimpo. In mezzo cosa c’è? "Ci vuole la testa dura, ma per fare tanto lavoro su se stessi. È la cosa più importante. Per me la medaglia è stato l’ultimo mattoncino di questo edificio. Ha una grande importanza, senza quello non avrei concluso l’edificio come volevo.