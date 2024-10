Laprimapagina.it - Alfonso Capria: “L’aria”, il nuovo singolo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 25 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 18 ottobre. “” è una canzone che racchiude tutta l’emozione di un giovane artista alle prime armi ma con un grande talento da offrire. Scritto insieme al padre, Giuseppe, il brano rappresenta un viaggio emotivo e introspettivo, scandito da un testo intenso e da una melodia coinvolgente che mette in luce la forza della sua interpretazione. La collaborazione tra padre e figlio conferisce alla canzone una profondità unica, frutto di un’intima condivisione di esperienze e sentimenti. Il testo de “” si presenta come un flusso di coscienza sincero e diretto, doveracconta momenti di vita, speranze, delusioni e il desiderio di una realtà migliore.