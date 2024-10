Albania, Fratoianni: “Quanto è costata la figuraccia che avete fatto?”. La non risposta del ministro Ciriani (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Sappiamo che per l’Albania avete stanziato 800 milioni, quasi Quanto stanziate per la sanità per tutto il 2025. Ma io le ho chiesto un’altra cosa: Quanto vi è costato quello scherzetto, l’utilizzo della nave Libra? Ma lei non ha dato una risposta”. Lo ha detto Nicola Fratoianni in sede di replica alla risposta del ministro Luca Ciriani durante il Questione Time. L'articolo Albania, Fratoianni: “Quanto è costata la figuraccia che avete fatto?”. La non risposta del ministro Ciriani proviene da Il fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Albania, Fratoianni: “Quanto è costata la figuraccia che avete fatto?”. La non risposta del ministro Ciriani Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Sappiamo che per l’stanziato 800 milioni, quasistanziate per la sanità per tutto il 2025. Ma io le ho chiesto un’altra cosa:vi è costato quello scherzetto, l’utilizzo della nave Libra? Ma lei non ha dato una”. Lo ha detto Nicolain sede di replica alladelLucadurante il Questione Time. L'articolo: “lache?”. La nondelproviene da IlQuotidiano.

