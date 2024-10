Thesocialpost.it - 54enne rifiuta le avances di due giovanissimi: pestata, violentata e filmata

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn terribile episodio di violenza contro una donnasi è consumato in Sicilia. Due giovani, un 19enne e un 21enne, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e rapina. Il gravissimo episodio è avvenuto in un paesino della provincia di Siracusa. Le indagini sono scattate grazie al coraggio della vittima, una donna di 54 anni, che ha denunciato l’accaduto alle autorità. La dinamica dei fatti Secondo le ricostruzioni, la donna ha invitato i due giovani a casa sua con l’intenzione di condividere qualche birra, visto che l’abitazione era temporaneamente priva di corrente elettrica. Ma la situazione è rapidamente degenerata. Al rifiuto delladi consumare un rapporto sessuale, il 21enne l’ha colpita violentemente al volto con pugni e schiaffi, procurandole lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.