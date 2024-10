Young Boys-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata della nuova Champions League 2024/25 tra Young Boys e Inter. Reduce dalla vittoria allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi, i campioni d’Italia vogliono proseguire il loro buon momento europeo con altri tre punti, sul campo di una formazione di livello inferiore, che deve ancora trovare il primo gol nella competizione a fronte di otto subiti, tre dall’Aston Villa e otto a Barcellona. Probabili le domande al tecnico piacentino sulle condizioni fisiche di Calhanoglu e Acerbi, usciti nel corso del primo tempo per infortunio nel posticipo domenicale, senza dimenticare la possibilità del turnover data la differenza di valori. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Simone, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata della nuova Champions League 2024/25 tra. Reduce dalla vittoria allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi, i campioni d’Italia vogliono proseguire il loro buon momento europeo con altri tre punti, sul campo di una formazione di livello inferiore, che deve ancora trovare il primo gol nella competizione a fronte di otto subiti, tre dall’Aston Villa e otto a Barcellona. Probabili le domande al tecnico piacentino sulle condizioni fisiche di Calhanoglu e Acerbi, usciti nel corso del primo tempo per infortunio nel posticipo domenicale, senza dimenticare la possibilità del turnover data la differenza di valori.

