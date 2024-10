Voli russi e droni misteriosi: perché la Corea di Kim è al centro degli intrighi (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità nordCoreane hanno diffuso le immagini dei resti di un drone militare trovato a Pyongyang: si tratterebbe di un velivolo di Seoul Ilgiornale.it - Voli russi e droni misteriosi: perché la Corea di Kim è al centro degli intrighi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità nordne hanno diffuso le immagini dei resti di un drone militare trovato a Pyongyang: si tratterebbe di un velivolo di Seoul

Che fine ha fatto il calcio in Russia? Isolato da tutto - tra ipocrisie e amichevoli improbabili : “Il livello è sceso - ma in patria il seguito non cala” - O ai paesi dell’est, con Armenia, Serbia, Albania, ma anche in Africa. E le difficoltà non sono solo quelle tradizionali: “Prima c’erano parecchi osservatori: il campionato russo era appetibile per scoprire nuovi talenti (vedi Kvaratskhelia del Napoli, ndr), oggi invece non solo non ci sono più osservatori, ma addirittura la Russia è bannata dal sistema Wyscout, riferimento per chi vuole ... (Ilfattoquotidiano.it)

Russia - "Nella notte abbattuti 144 droni ucraini su 9 regioni - 20 in quella di Mosca" - un morto e voli bloccati in tre aeroporti della capitale - In Russia, nella notte sono stati abbattuti 144 droni ucraini in 9 diverse regioni del paese, di cui 20 giunti sino all'Oblast' di Mosca. Il massiccio attacco ucraino condotto con veicoli aerei privi di pilota ha provocato un morto, nonché il blocco dei voli nei 3 diversi aeroporti nei pressi della . (Ilgiornaleditalia.it)

L'attacco di droni ucraini in Russia costringe Mosca a sospendere i voli - I precedenti attacchi di droni ucraini in territorio russo si sono concentrati soprattutto su obiettivi strategici – come impianti energetici – e zone di confine, e anche questa volta più della metà sono stati abbattuti nella regione di confine occidentale di Bryansk, 14 nel Kursk, dove l'esercito ucraino a inizio agosto ha lanciato un'offensiva e sta lanciando attacchi con droni sempre più ... (Ilfoglio.it)