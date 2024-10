Vescovo indonesiano rifiuta la porpora: “Voglio crescere come sacerdote” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Papa Francesco ha accolto la richiesta mons. Paskalis Bruno Syukur, Vescovo di Bogor, in Indonesia, di non essere creato Cardinale nel corso del prossimo Concistoro”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che il rifiuto della porpora è motivato “dal suo desiderio di crescere ancora nella vita sacerdotale, nel servizio L'articolo Vescovo indonesiano rifiuta la porpora: “Voglio crescere come sacerdote” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Papa Francesco ha accolto la richiesta mons. Paskalis Bruno Syukur,di Bogor, in Indonesia, di non essere creato Cardinale nel corso del prossimo Concistoro”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che il rifiuto dellaè motivato “dal suo desiderio diancora nella vita sacerdotale, nel servizio L'articolola: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

