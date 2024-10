Venom: The Last Dance, le prime reazioni della critica sono ottime (Di martedì 22 ottobre 2024) Il cinecomic Venom: The Last Dance è stato finalmente mostrato alla critica USA durante la prima di New York ieri. Il terzo film dedicato al celebre anti-eroe di casa Marvel chiude la trilogia cinematografica che ha visto Tom Hardy “vestire” il doppio ruolo di Eddie Brock e Venom. Nelle sale USA ufficialmente il film farà il suo esordio questo venerdì, ma intanto la stampa ha iniziato ad offrire sui social le prime “entusiastiche” reazioni. Il the Hollywood Reporter ha riunito le migliori reazioni apparse su X (ex-Twitter), la maggior parte delle quali descrivono Venom: The Last Dance come il “Miglior Film della Trilogia“, o in alcuni casi come il “Primo Film Sony/Marvel riuscito“. Vi elenchiamo i tweets più importanti qui di seguito, e vi ricordiamo che il film in Italia sarà disponibile già da questo giovedì. Universalmovies.it - Venom: The Last Dance, le prime reazioni della critica sono ottime Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il cinecomic: Theè stato finalmente mostrato allaUSA durante la prima di New York ieri. Il terzo film dedicato al celebre anti-eroe di casa Marvel chiude la trilogia cinematografica che ha visto Tom Hardy “vestire” il doppio ruolo di Eddie Brock e. Nelle sale USA ufficialmente il film farà il suo esordio questo venerdì, ma intanto la stampa ha iniziato ad offrire sui social le“entusiastiche”. Il the Hollywood Reporter ha riunito le miglioriapparse su X (ex-Twitter), la maggior parte delle quali descrivono: Thecome il “Miglior FilmTrilogia“, o in alcuni casi come il “Primo Film Sony/Marvel riuscito“. Vi elenchiamo i tweets più importanti qui di seguito, e vi ricordiamo che il film in Italia sarà disponibile già da questo giovedì.

Venom : The Last Dance – Un Nuovo Capitolo per Eddie Brock con uno sguardo sul futuro che farà impazzire i fan - La trama si infittisce con nuove sfide e alleanze inaspettate, mentre Eddie e Venom cercano di sopravvivere contro avversari formidabili. Durante il panel del New York Comic Con, Tom Hardy ha espresso il desiderio di vedere un crossover con Spider-Man, specificando che vorrebbe affrontare il personaggio interpretato nientemeno che da Tom Holland. (Nerdpool.it)

Venom : The Last Dance - per le prime reazioni è "il più divertente della trilogia" - "Tom Hardy dà tutto" - Tom Hardy lodato per la sua performance nei panni di Eddie Brock, impegnato qui per l'ultima volta in un viaggio nell'universo dei fumetti Marvel. Molto apprezzata anche la performance di Tom Hardy, di ritorno per l'ultima volta nel ruolo di Eddie Brock, in un film in cui "dà tutto". Nella nuova avventura, Eddie e Venom sono in fuga. (Movieplayer.it)

Venom : The Last Dance - le prime reazioni elogiano il film come il “più divertente della trilogia” : Tom Hardy dà tutto”. - In poche parole – Venom 3 è il classico cinema del piacere colpevole. Davvero pazzesco”. In un post successivo, la Atom Review ha scritto: “Divertimento cinematografico con una portata incredibile. Non è solo un altro film su Venom, è uno dei MIGLIORI film sui fumetti di sempre! Un finale appropriato che prepara il prossimo film”. (Cinefilos.it)