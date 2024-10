Ilrestodelcarlino.it - Un assalto dietro l’altro. Tre in una settimana al distributore di bibite

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tre assalti in unaai danni deldi, merende e snack di via Rossi, situato al civico 1, proprio all’inizio della via, uscendo dal sottopasso. Il trentenne – età apparente, a giudicare dai filmati delle telecamere che lo hanno ripreso – ha agito in maniera impunita, nel caso del secondo colpo addirittura arrivando sul posto vestito elegante, come se venisse da una serata importante, e con l’aiuto di un complice; nel terzo caso parcheggiando la sua auto grigia proprio davanti. I danni causati dei tre colpi sono di circa mille euro, a carico del titolare di quei distributori, Christian Morri, pesarese, 48 anni, che da 5 anni svolge quella attività anche con altri due distributori situati, oltre che in via Rossi, anche lungo il Corso e in via Cavour.