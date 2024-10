Ucraina, Austin da Zelensky tra i progressi russi e le imminenti elezioni Usa (Di martedì 22 ottobre 2024) Dagli Stati Uniti nuovo pacchetto di aiuti da 400 milioni di dollari ma il futuro del sostegno americano è incerto Gli Stati Uniti danno un altro segnale, il sostegno all'Ucraina nella guerra con l'Ucraina è costante come dimostra la visita a sorpresa del segretario alla Difesa Lloyd Austin a Kiev. La visita del capo del Sbircialanotizia.it - Ucraina, Austin da Zelensky tra i progressi russi e le imminenti elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dagli Stati Uniti nuovo pacchetto di aiuti da 400 milioni di dollari ma il futuro del sostegno americano è incerto Gli Stati Uniti danno un altro segnale, il sostegno all'nella guerra con l'è costante come dimostra la visita a sorpresa del segretario alla Difesa Lloyda Kiev. La visita del capo del

Gli Stati Uniti invieranno aiuti militari per quattrocento milioni di dollari all’Ucraina - Ci saranno munizioni, equipaggiamento militare e armi, il necessario per dare ancora sostegno ai soldati che difendono il loro Paese. E stavolta, in quella che è stata definita dal New York Times una visita a sorpresa, arriva tre giorni dopo che il presidente Joe Biden ha incontrato i leader alleati in Germania per raccogliere sostegno a Kyjiv, e mentre il destino dei futuri aiuti militari ... (Linkiesta.it)

