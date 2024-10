Trovato un cadavere in una darsena di Jesolo: potrebbe essere Gianfranco Zamuner, il 78enne inghiottito dal Piave (Di martedì 22 ottobre 2024) Jesolo (VENEZIA) - Trovato un cadavere in una darsena a Jesolo, è in corso l'identificazione. Il ritrovamento risale a questa mattina, 22 ottobre, da parte di personale della Capitaneria Ilgazzettino.it - Trovato un cadavere in una darsena di Jesolo: potrebbe essere Gianfranco Zamuner, il 78enne inghiottito dal Piave Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(VENEZIA) -unin una, è in corso l'identificazione. Il ritrovamento risale a questa mattina, 22 ottobre, da parte di personale della Capitaneria

