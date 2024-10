Terremoto oggi ad Ancona: la terra trema ancora nelle Marche (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancona, 22 ottobre 2024 – Scossa di Terremoto oggi nell’Anconetano, ed è la seconda nelle Marche dopo quella di questa mattina di magnitudo 2.8 a Macerata, con epicentro a Esanatoglia, per la precisione. Il sisma di magnitudo 2.4 è stato localizzato dalla sala sismica Ingv (Istituto di geofisica e vulcanologia) di Roma alle 17,15 ad una profondità di 10 km. La scossa è stata localizzata ad una distanza di 30 Km da Fano, 37 da Pesaro e 39 Km da Ancona. Questa mattina invece la terra ha tremato alle 6,41 ad una profondità di 52 km. Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi ad Ancona: la terra trema ancora nelle Marche Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Scossa dinell’Anconetano, ed è la secondadopo quella di questa mattina di magnitudo 2.8 a Macerata, con epicentro a Esanatoglia, per la precisione. Il sisma di magnitudo 2.4 è stato localizzato dalla sala sismica Ingv (Istituto di geofisica e vulcanologia) di Roma alle 17,15 ad una profondità di 10 km. La scossa è stata localizzata ad una distanza di 30 Km da Fano, 37 da Pesaro e 39 Km da. Questa mattina invece lahato alle 6,41 ad una profondità di 52 km.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto oggi nelle Marche : trema la provincia di Macerata - 8 avvenuto a 3 km da Esanatoglia ad una profondità di 52 km. Esanatoglia è un comune italiano di 1. È un piccolo paese medievale immerso in un contesto naturale incantevole, ai piedi dell'Appennino umbro-marchigiano. . 41 di stamattina, infatti, si è verificato un sisma di magnitudo 2. 887 abitanti nella provincia di Macerata nelle Marche e fa parte dei borghi più belli d'Italia. (Ilrestodelcarlino.it)

Terremoto oggi in Italia 22 ottobre 2024 : tutte le ultime scosse | Tempo reale - Terremoto oggi | 22 ottobre 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, martedì 22 ottobre 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. (Tpi.it)

Terremoto oggi in Italia 21 ottobre 2024 : tutte le ultime scosse | Tempo reale - Terremoto oggi | 21 ottobre 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, lunedì 21 ottobre 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. (Tpi.it)