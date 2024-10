Superbike, test Jerez: debutta la Bimota KB998 del team Bimota by Kawasaki Racing Team (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel test a Jerez inizia una nuova era: c’è il debutto pubblico della Bimota KB998 del Team Bimota by Kawasaki Racing Team. Alex Lowes e Axel Bassani per la prima volta si confrontano con altri piloti della Superbike con la nuova moto, svelata ufficialmente nella giornata di ieri. Ha il motore della Ninja ZX-10RR, ma il telaio è realizzato da Bimota. C’è grande curiosità di vederla all’opera, anche se è facile immaginare che servirà un po’ di tempo prima di raggiungere un elevato livello di competitività. Il Team manager Guim Roda è molto motivato per questo nuovo progetto: “Naturalmente, c’è stato molto lavoro da fare dietro le quinte per arrivare alla vigilia della presentazione della nuova moto e dei test in pubblico per la prima volta in assoluto. Metropolitanmagazine.it - Superbike, test Jerez: debutta la Bimota KB998 del team Bimota by Kawasaki Racing Team Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelinizia una nuova era: c’è il debutto pubblico deldelby. Alex Lowes e Axel Bassani per la prima volta si confrontano con altri piloti dellacon la nuova moto, svelata ufficialmente nella giornata di ieri. Ha il motore della Ninja ZX-10RR, ma il telaio è realizzato da. C’è grande curiosità di vederla all’opera, anche se è facile immaginare che servirà un po’ di tempo prima di raggiungere un elevato livello di competitività. Ilmanager Guim Roda è molto motivato per questo nuovo progetto: “Naturalmente, c’è stato molto lavoro da fare dietro le quinte per arrivare alla vigilia della presentazione della nuova moto e deiin pubblico per la prima volta in assoluto.

Superbike - Bulega - Bautista e Razgatlioglu confermati nei loro team per il 2025 - Rinaldi senza sella - arriva Augusto Fernandez? - Confermati anche nella Pata Prometeon Yamaha Jonathan Rea e Andrea Locatelli, così come nel Team HRC sia Iker Lecuona che Xavi Vierge hanno firmato un rinnovo valido fino alla fine del 2025. Bradley Ray tornerà nel campionato britannico, mentre si parla di arrivi eccellenti come Augusto Fernandez, attualmente in MotoGP: “L’idea è di continuare con una moto di grossa cilindrata, se non ne troverò ... (Oasport.it)

Mondiale - il Team Barni torna in corsa nella Supersport. E raddoppierà in Superbike - MOTOCICLISMO. La scuderia di Calvenzano, con il pilota Montella, è seconda a -14 dalla vetta e «vede» il titolo. Per il 2025 è fatta per una seconda moto nel circuito Superbike. (Ecodibergamo.it)

Superbike | BMW - Shaun Muir è pazzo di gioia per le prestazioni del team - Mi piacerebbe rivedere in alto anche Andrea Iannone. Un exploit clamoroso, quello messo a segno dal marchio tedesco, che quasi dal nulla ha cambiato completamente gli scenari nella categoria delle derivati spezzando il dominio di Aruba. Un Mondiale 2024 di Superbike praticamente perfetto per la BMW e per Toprak Razgatlioglu che si ritrovano in testa nelle rispettive classifiche. (Metropolitanmagazine.it)