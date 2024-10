Successo per l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere al Terminale (Di martedì 22 ottobre 2024) Prato, 22 ottobre 2024 - Questa mattina il Cinema Terminale di Prato ha ospitato l’iniziativa di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere, organizzata dal Centro Antidiscriminazione della Provincia di Prato in collaborazione con l’Associazione “Senza veli sulla lingua”. Circa 200 studenti degli Istituti Dagomari, Gramsci-Keynes e Leonardo da Vinci hanno partecipato attivamente all’evento, che ha visto la presenza della criminologa forense dott.ssa Roberta Bruzzone, esperta in analisi comportamentale e questioni legate alla violenza sulle donne. Lanazione.it - Successo per l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere al Terminale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prato, 22 ottobre 2024 - Questa mattina il Cinemadi Prato ha ospitato l’diper il contrasto alladi, organizzata dal Centro Antidiscriminazione della Provincia di Prato in collaborazione con l’Associazione “Senza veli sulla lingua”. Circa 200 studenti degli Istituti Dagomari, Gramsci-Keynes e Leonardo da Vinci hanno partecipato attivamente all’evento, che ha visto la presenza della criminologa forense dott.ssa Roberta Bruzzone, esperta in analisi comportamentale e questioni legate allasulle donne.

