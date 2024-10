Spagna: economista, aziende nazionali, cinesi dovrebbero unire le forze (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Le aziende cinesi e spagnole dovrebbero unire le forze per fare affari in entrambi i Paesi, poiche’ la tecnologia odierna e la logistica avanzata offrono opportunita’ anche alle piccole imprese, ha dichiarato l’economista Ramon Calduch in un’intervista a Xinhua. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Spagna: economista, aziende nazionali, cinesi dovrebbero unire le forze Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Lee spagnoleleper fare affari in entrambi i Paesi, poiche’ la tecnologia odierna e la logistica avanzata offrono opportunita’ anche alle piccole imprese, ha dichiarato l’Ramon Calduch in un’intervista a Xinhua. Agenzia Xinhua

