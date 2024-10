Sgomberato ex Hotel Petra a Roma, censite 35 persone (Di martedì 22 ottobre 2024) Operazione delle forze di polizia in collaborazione con enti comunali, 14 persone portate all’ufficio immigrazione. Nelle prime ore del 22 ottobre è stata portata a termine l’operazione di sgombero dell’ex Hotel Petra, situato in via Sante Vandi a Roma. La struttura era stata occupata da persone precedentemente allontanate dall’ex Hotel Cinecittà e da un altro edificio in via Silicella, nel quartiere Casilino. L’operazione, coordinata dal questore di Roma, ha visto la partecipazione delle forze di polizia e il supporto degli enti assistenziali del Comune di Roma. Sono state censite 35 persone all’interno dell’edificio, tutte accompagnate all’esterno senza incidenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce deboli, a cui è stata assicurata assistenza. Romadailynews.it - Sgomberato ex Hotel Petra a Roma, censite 35 persone Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Operazione delle forze di polizia in collaborazione con enti comunali, 14portate all’ufficio immigrazione. Nelle prime ore del 22 ottobre è stata portata a termine l’operazione di sgombero dell’ex, situato in via Sante Vandi a. La struttura era stata occupata daprecedentemente allontanate dall’exCinecittà e da un altro edificio in via Silicella, nel quartiere Casilino. L’operazione, coordinata dal questore di, ha visto la partecipazione delle forze di polizia e il supporto degli enti assistenziali del Comune di. Sono state35all’interno dell’edificio, tutte accompagnate all’esterno senza incidenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce deboli, a cui è stata assicurata assistenza.

