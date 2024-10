Sfregia una donna che difende l’amica, arrestato ecuadoriano (Di martedì 22 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un cittadino ecuadoriano dopo che ieri sera ha Sfregiato una sua conoscente di 25 anni Imolaoggi.it - Sfregia una donna che difende l’amica, arrestato ecuadoriano Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile hannoun cittadinodopo che ieri sera hato una sua conoscente di 25 anni

Rissa tra giovani a Genova : arrestato un ecuadoriano dopo un’aggressione con coltello - La comunità genovese sta prendendo coscienza delle problematiche legate alla violenza giovanile e si trova ora a dover riflettere su come prevenire simili incidenti in futuro. Le ferite riportate dalla vittima – due tagli, uno sopra il sopracciglio e uno sulla guancia – sono risultate gravi ma non letali, provocando un’incisione di tre centimetri che ha richiesto intervento medico immediato. (Gaeta.it)

Donna lancia il ‘signal for help’ - arrestato ecuadoriano - . . L’intervento della Polizia chiamata dai condomini, per una festa rumorosa durata tutta la notte, a Milano, ha creato l’occasione giusta per denunciare i maltrattamenti subiti da una giovane tiranneggiata dal suo fidanzato. L’uomo, a seguito della denuncia di lei e dei riscontri sui precedenti interventi delle forze dell’ordine, nonché alle denunce (poi ritirate dalla donna). (Imolaoggi.it)