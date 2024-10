Scomparso da ore, ricerche in tutto il paese: ritrovato senza vita nel fiume (Di martedì 22 ottobre 2024) Drammatico epilogo a Palazzolo sull'Oglio: il giovane uomo che lunedì sera tutti stavano cercando è stato ritrovato senza vita nelle acque del fiume Oglio. Il ritrovamento poco prima delle 22 nella zona del ponte di Viale Europa, lungo la ex Statale oggi Strada provinciale 573: poco lontano, in Bresciatoday.it - Scomparso da ore, ricerche in tutto il paese: ritrovato senza vita nel fiume Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Drammatico epilogo a Palazzolo sull'Oglio: il giovane uomo che lunedì sera tutti stavano cercando è statonelle acque delOglio. Il ritrovamento poco prima delle 22 nella zona del ponte di Viale Europa, lungo la ex Statale oggi Strada provinciale 573: poco lontano, in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna sott’acqua : ritrovato il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca - Il Lamone a Faenza è in calo, in lieve aumento a Reda mentre a Pieve Cesato cresce ancora bene. Traversara di Bagnacavallo è intorno alla soglia gialla. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. A Modena città chiusure sulla Nuova Estense, in via Santa Lucia, nel sottopasso San Giuliano, strada Contorno a Cognento, sottopasso strada Pomposiana, il ponte sulla ... (Dayitalianews.com)

"Giallo" a Miane - ritrovato corpo senza vita in un corso d'acqua - "Giallo" a Miane. Un cadavere è stato ritrovato in un corso d'acqua a Premaor. Al momento non sono note né l'età né il sesso del morto. Sul posto sono presenti i carabinieri. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nella mattina di oggi 19 ottobre. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un... (Trevisotoday.it)

Ieri in Campania : si ribalta tir sull’A1 - muore conducente. Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak - (LEGGI QUI) L'articolo Ieri in Campania: si ribalta tir sull’A1, muore conducente. it. . Avellino – Con una sentenza del Tribunale di Benevento, il collegio penale ha condannato una insegnante dell’Istituto scolastico “Lazzaruolo” di Grottaminarda, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla parte civile, minore di ... (Anteprima24.it)