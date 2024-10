Sanzione di 80mila euro per violazione della privacy: il Garante interviene contro un’azienda (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti decisioni del Garante per la protezione dei dati personali hanno firmato un importante precedente nel campo dei diritti dei lavoratori e della riservatezza. un’azienda è stata infatti multata di 80mila euro per aver messo in atto pratiche di controllo illegittimo sui propri dipendenti attraverso la gestione della loro corrispondenza elettronica. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla gestione dei dati personali in ambito lavorativo e sull’importanza di rispettare le normative attuali. La violazione dei diritti dei lavoratori accertata dal Garante Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in seguito a un reclamo presentato da un agente di commercio, il quale ha denunciato l’accesso non autorizzato del datore di lavoro alla sua posta elettronica. Gaeta.it - Sanzione di 80mila euro per violazione della privacy: il Garante interviene contro un’azienda Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti decisioni delper la protezione dei dati personali hanno firmato un importante precedente nel campo dei diritti dei lavoratori eriservatezza.è stata infatti multata diper aver messo in atto pratiche dillo illegittimo sui propri dipendenti attraverso la gestioneloro corrispondenza elettronica. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla gestione dei dati personali in ambito lavorativo e sull’importanza di rispettare le normative attuali. Ladei diritti dei lavoratori accertata dalIlper la protezione dei dati personali è intervenuto in seguito a un reclamo presentato da un agente di commercio, il quale ha denunciato l’accesso non autorizzato del datore di lavoro alla sua posta elettronica.

Stop al software che accede all’email del dipendente - multa di 80mila euro ad azienda - (Adnkronos) – Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo […]. (Periodicodaily.com)

Spiava le mail dei dipendenti. Il Garante sanziona un'azienda per 80mila euro - Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso. Nel definire il procedimento, il Garante ha affermato che "la sistematica conservazione delle email, effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto), e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato ... (Agi.it)

