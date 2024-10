Sabato 26 ottobre al Milestone Live Club arriva Francesco Scaramuzzino Trio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Milestone Live Club (via E. Parmense, 27) storico locale piacentino della musica dal vivo in grado di proporre una programmazione sempre ricca e variegata, è pronto ad accogliere un nuovo imperdibile appuntamento con il jazz di qualità . Sabato 26 ottobre salirà sul palco il Trio di Francesco Ilpiacenza.it - Sabato 26 ottobre al Milestone Live Club arriva Francesco Scaramuzzino Trio Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il(via E. Parmense, 27) storico locale piacentino della musica dal vivo in grado di proporre una programmazione sempre ricca e variegata, è pronto ad accogliere un nuovo imperdibile appuntamento con il jazz di qualità .26salirà sul palco ildi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabato 12 ottobre al Milestone Live Club arriva Dado Moroni - Archiviata con grande soddisfazione la prima data della nuova stagione, al Milestone Live Club (via E. Parmense, 27), il posto dove si suona la grande musica dal vivo a Piacenza, si guarda già al concerto successivo, che conferma l’altissimo livello della programmazione del locale. Si... (Ilpiacenza.it)

Al via sabato 5 ottobre la programmazione del Milestone Live Club 2024 – 2025 - Per non smentire il premio come “Migliore jazz club d’Italia”, ricevuto poche settimane fa a L’Aquila dalla Federazione Nazionale del Jazz italiano, la programmazione del Milestone Live Club (via E. Parmense, 27) quest’anno appare più che mai stellare, più che all’altezza delle aspettative che... (Ilpiacenza.it)