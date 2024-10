Ritrovato il corpo di Gianfranco Zamuner, il manovratore caduto nel Piave a Fossalta: dov'era il 78enne (Di martedì 22 ottobre 2024) Il corpo di Gianfranco Zamuner è stato Ritrovato alla foce del Piave dopo quasi due settimane di ricerche Notizie.virgilio.it - Ritrovato il corpo di Gianfranco Zamuner, il manovratore caduto nel Piave a Fossalta: dov'era il 78enne Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildiè statoalla foce deldopo quasi due settimane di ricerche

Emergenza maltempo in Italia - ritrovato il corpo di Gianfranco Zamuner nel Piave. Calabria e Sicilia chiedono la calamità naturale - Maltempo, calamità naturale al sud (ANSA FOTO) – Notizie. I forti rovesci stanno creando dei problemi, decisamente gravi, anche alle coltivazioni. comCosa ci aspetta da domani in poi? A chiedere lo stato di calamità naturale è stato il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro: “Chiederemo lo stato di calamità naturale, faremo una delibera di Giunta e la trasmetteremo alla Regione. (Notizie.com)

Bologna sott’acqua : ritrovato il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca - . Il Lamone a Faenza è in calo, in lieve aumento a Reda mentre a Pieve Cesato cresce ancora bene. Tracimato anche il Canalazzo nel Comune di Gualtieri, dove pure sono state disposte evacuazioni A Modena chiusi i ponti A Modena ponti chiusi a causa dell’ondata di maltempo. Il Senio verso le 5 di stamattina ha registrato un livello stazionario a Castel Bolognese, oltre la soglia arancione, a ... (Dayitalianews.com)

"Giallo" a Miane - ritrovato corpo senza vita in un corso d'acqua - "Giallo" a Miane. Un cadavere è stato ritrovato in un corso d'acqua a Premaor. Al momento non sono note né l'età né il sesso del morto. Sul posto sono presenti i carabinieri. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nella mattina di oggi 19 ottobre. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un... (Trevisotoday.it)