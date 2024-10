Rissa Ramazzotti – Virzì, emergono i dettagli della denuncia: “Morsi, sputi, graffi, insulti, minacce” (Di martedì 22 ottobre 2024) Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì lo scorso giugno si sono denunciati a vicenda dopo aver litigato furiosamente a un ristorante e oggi Il Corriere della Sera ha riportato i dettagli di cosa sarebbe successo, specificando che entrambi hanno ritirato le denunce. Dopo un matrimonio durato quasi quindici anni e due figli avuti nel 2010 e nel 2013, Ramazzotti e Virzì si sono lasciati nella primavera dello scorso anno. Ora lui sembrerebbe essere felicemente single, mentre lei si è riaccompagnata col personal trainer Claudio Pallitto, noto agli amanti del trash perché è stato uno dei protagonisti del reality show di Italia1, Tamarreide). I due la scorsa estate si sono incrociati per sbaglio in un ristorante ed è partita una lite così furiosa che sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Da una parte c’erano Micaela, Claudio e la figlia Anna nata nel 2013. Biccy.it - Rissa Ramazzotti – Virzì, emergono i dettagli della denuncia: “Morsi, sputi, graffi, insulti, minacce” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Micaelae Paololo scorso giugno si sonoti a vicenda dopo aver litigato furiosamente a un ristorante e oggi Il CorriereSera ha riportato idi cosa sarebbe successo, specificando che entrambi hanno ritirato le denunce. Dopo un matrimonio durato quasi quindici anni e due figli avuti nel 2010 e nel 2013,si sono lasciati nella primavera dello scorso anno. Ora lui sembrerebbe essere felicemente single, mentre lei si è riaccompagnata col personal trainer Claudio Pallitto, noto agli amanti del trash perché è stato uno dei protagonisti del reality show di Italia1, Tamarreide). I due la scorsa estate si sono incrociati per sbaglio in un ristorante ed è partita una lite così furiosa che sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Da una parte c’erano Micaela, Claudio e la figlia Anna nata nel 2013.

