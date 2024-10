Lettera43.it - Preziosi va al Cnel e lascia il posto al Tg2 a Cerno: le pillole del giorno

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo giro di giostra nei telegiornali della Rai. Dopo l’uscita di Mario Orfeo, che hato la poltrona di direttore del Tg3 per guidare il quotidiano la Repubblica, si annuncia un altro abbandono: Antonio, direttore del Tg2, dirigerà le relazioni esterne e istituzionali delpresieduto da Renato Brunetta. Liberando una sedia ambita da tanti direttori di giornali e agenzie di stampa. Per il Tg2 gli spifferi danno in pole position Tommaso, direttore del quotidiano Il Tempo: al suo, si mormora, andrebbe Andrea Ruggieri, già parlamentare di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, oltre a essere stato direttore responsabile del Riformista per poco meno di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024.