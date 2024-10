Pisa 10 poliziotti indagati per le manganellate agli studenti in piazza per Gaza

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una decina diè indagata per i fatti dello scorso 23 febbraio, quando un cordone di polizia caricò una manifestazione pro-Palestina didelle scuole superiori e medie a. Le accuse variano da eccesso colposo di legittima difesa a lesioni lievi colpose, e seguono l’identificazione da parte della polizia scientificana deicoinvolti negli scontri. Tra gli agentici sarebberodel reparto mobile fiorentino, che in quell’occasione erano impiegati nel servizio di ordine pubblico. Insieme a loro anche i responsabili del dispositivo di sicurezza didei Cavalieri, a protezione della quale si erano poste le forze dell’ordine prima della carica. Dopo una settimana dai fatti, settein servizio si erano autoidentificati e i loro nomi erano già stati inseriti in un’informativa spedita alla Procura.