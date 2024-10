Pesaro, orrore all?alba in piazzale Matteotti: donna violentata dietro un chiosco. Lui arrestato ancora semi nudo (Di martedì 22 ottobre 2024) Pesaro violentata in strada, choc in piazzale Matteotti. Poco dopo le 5 della mattina di lunedì, i residenti della zona sono stati svegliati dalle grida di una donna che hanno rotto il Corriereadriatico.it - Pesaro, orrore all?alba in piazzale Matteotti: donna violentata dietro un chiosco. Lui arrestato ancora semi nudo Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in strada, choc in. Poco dopo le 5 della mattina di lunedì, i residenti della zona sono stati svegliati dalle grida di unache hanno rotto il

Pesaro : violenza sessuale in piazzale Matteotti - arrestato un uomo di 30 anni - La reazione dei residenti è stata immediata e diffusa, testimoniando un clima di preoccupazione e allerta. Le forze di polizia stanno esaminando la situazione per determinare se ci siano stati segnali premonitori o se l’aggressore avesse già compiuto azioni simili in passato. L’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dai residenti della zona, ha portato all’arresto dell’aggressore in ... (Gaeta.it)