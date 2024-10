Lanazione.it - Panchina mutilata "Pronta la nuova seduta. Progetti per il decoro urbano cittadino"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ormai la questione della“ è argomento che regna sovrano su tutti i social. In effetti lain travertino davanti a palazzo dei Priori da mesi e mesi privata della lastra orizzontale salta agli occhi dei cittadini e dei turisti, che comunque non si perdono d’animo, e in mancanza d’altro si seggono sui pilastrini che fungono da supporto. Ma un acuto osservatore nota anche che i pilastrini oltre a reggere il peso delle persone, "contengono con eleganza mozziconi e cenere, sfoggiando un’aria di dignità invidiabile". L’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini non si fa trovare impreparato: "In merito allarotta in occasione del giro d’Italia tra corso Vannucci e via Fani – precisa - mi sento, a nome dell’amministrazione, di chiedere scusa per i ritardi accumulati per il suo ripristino.