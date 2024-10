Pagelle Milan-Club Brugge 3-1 | voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la terza giornata della. Nel primo tempo la sblocca Pulisic, scatenato con la rete direttamente da calcio d’angolo, e poi c’è anche l’espulsione di Onyedika col Var. A inizio ripresa, Sabbe la pareggia a sorpresa, poi i cambi di Fonseca pagano: Okafor e Chukwueze firmano i due assist per la doppietta di Reijnders. Di seguito ecco ledell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI3-1(4-2-3-1): Maignan 7; Emerson Royal 6, Gabbia 6.5 (38? st Thiaw sv), Tomori 6, Hernandez 6; Fofana 5.5 (30? st Musah sv), Reijnders 8; Pulisic 7, Loftus-Cheek 5 (15? st Chukwueze 7), Leao 5.5 (15? st Okafor 7); Morata 5 (30? st Camarda 6.5). In panchina: Sportiello, Torriani, Terracciano, Pavlovic, Bartesaghi. Allenatore: Fonseca 6.