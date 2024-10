Nottingham Forest – Crystal Palace 1-0: Wood si assicura la vittoria casalinga (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 23:08:54 Ecco quanto riportato poco fa: Il Nottingham Forest ha ottenuto la prima vittoria casalinga della stagione di Premier League grazie al tiro speculativo dalla lunga distanza di Chris Wood. Il quinto gol stagionale del 32enne ha portato il Forest all’ottavo posto, mentre il Palace, senza vittorie, rimane tra gli ultimi tre. Il Forest era privo del trequartista chiave Morgan Gibbs-White, ma è riuscito a creare molte occasioni in un gioco aperto e divertente. Ma la strada verso la porta si è rivelata ancora sfuggente fino a quando Wood non ha sparato con un tiro da 25 yard e l’ex portiere del Forest Dean Henderson non è stato in grado di tenerlo fuori. Prego, @OfficialFPL gestori pic.twitter.com/yZ9EY7rott — Foresta di Nottingham (@NFFC) 21 ottobre 2024 “Avevamo bisogno di una vittoria in casa e l’abbiamo ottenuta”, ha detto Wood su Sky Sports. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 23:08:54 Ecco quanto riportato poco fa: Ilha ottenuto la primadella stagione di Premier League grazie al tiro speculativo dalla lunga distanza di Chris. Il quinto gol stagionale del 32enne ha portato ilall’ottavo posto, mentre il, senza vittorie, rimane tra gli ultimi tre. Ilera privo del trequartista chiave Morgan Gibbs-White, ma è riuscito a creare molte occasioni in un gioco aperto e divertente. Ma la strada verso la porta si è rivelata ancora sfuggente fino a quandonon ha sparato con un tiro da 25 yard e l’ex portiere delDean Henderson non è stato in grado di tenerlo fuori. Prego, @OfficialFPL gestori pic.twitter.com/yZ9EY7rott —a di(@NFFC) 21 ottobre 2024 “Avevamo bisogno di unain casa e l’abbiamo ottenuta”, ha dettosu Sky Sports.

