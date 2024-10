Biccy.it - Nina Moric ha una svolta mistica: “Prega in latino dalla mattina alla sera”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Modella, showgirl, concorrente di reality, cantante, pittrice, protagonista della cronaca rosa, negli anniha cambiato pelle più volte e adesso pare abbia avuto una sorta di. Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo su Dagospia, l’ex moglie di Fabrizio Corona pregherebbe inin una chiesa in centro a Milano. “Fermi tutti! Ci risiamo,ha una nuova e potentissimaine viene spesso avvistata in una chiesetta in centro a Milano vagare tra un banchetto e un confessionale. Si tratta di lei o di una sua sosia? Il mistero si ingrossa”. La vita televisiva e non di#Belve pic.twitter.com/LCshXGRUw2 — vincenzo (@vincycernic2) November 2, 2022e il suo grande amore: Gesù Cristo. In realtà questaè arrivata qualche mese fa.