Napoli, arresto in piazza San Pasquale: giovane marocchino bloccato dopo danneggiamento di un taxi (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, un episodio di criminalità ha scosso Napoli, precisamente in piazza San Pasquale. Un giovane di origine marocchina, già noto alle autorità, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina e danneggiamento. L'episodio ha coinvolto minacce e atti vandalici nei confronti di un tassista, che ha prontamente segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Questo articolo analizza i dettagli dell'incidente e le conseguenze legali per il responsabile. L'intervento della polizia e la segnalazione del tassista Ieri sera, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato stavano conducendo un servizio di pattugliamento a Napoli quando sono stati allertati dalla Sala Operativa per intervenire in piazza San Pasquale. La segnalazione riguardava una persona molesta che stava creando disagio nella zona.

