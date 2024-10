MotoGP Thailandia 2024 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre sul circuito di Buriram si corre il Gran Premio dell’Thailandia di motociclismo, nuova prova del motomondiale Ascoltitv.it - MotoGP Thailandia 2024 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre sul circuito di Buriram si corre il Gran Premio dell’di motociclismo, nuova prova del motomondiale

MotoGP - GP Thailandia 2024 : programma - date - orari e diretta tv - Subito dopo, a partire dalle 03:50, sarà il momento della caccia alla pole position. La giornata si concluderà con la gara sprint, attesa per le 08:00. . Infine, il weekend raggiungerà il proprio apice con il Gran Premio della domenica, atteso per le 08:00. I piloti sono attesi in pista tra l’1 e il 3 novembre, garantendo al paddock una sosta di una settimana tra i due appuntamenti. (Sportface.it)

Quando e dove la prossima gara di MotoGP? Programma GP Thailandia 2024 - orari - tv - streaming - 40, Warm-up (Solo MotoGP) Ore 6. 40, MotoGP, Prove libere (II) Ore 5. 50-5. D’altronde in autunno i tempi si fanno sempre più serrati ed è consueto vedere un GP dopo l’altro quando si corre a quelle longitudini. Sono dinamiche a cui centauri e team sono ormai avvezzi quando si tratta di gareggiare in Estremo Oriente. (Oasport.it)

MotoGP - GP Thailandia 2024 : programma - date - orari e diretta tv - I piloti sono attesi in pista tra l’1 e il 3 novembre, garantendo al paddock una sosta di una settimana tra i due appuntamenti. Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Il prossimo appuntamento del motomondiale è il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo round del calendario 2024. (Sportface.it)