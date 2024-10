MotoGP, Francesco Bagnaia: “Marquez corre per vincere, non credo pensi al 2015” (Di martedì 22 ottobre 2024) Un Mondiale a due, con un “arbitro di lusso”: Marc Marquez. Un déjà vu, come direbbero i francesi, che riporta alla mente degli appassionati di MotoGP il 2015, quando a contendersi la corona iridata c’erano Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo a prevalere alla fine sull’italiano in mezzo ad un caos incredibile. Questa volta a sfidarsi sono Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin, sempre con Marquez da terzo incomodo, in un finale di stagione – con altri tre appuntamenti in agenda – imprevedibili. Nella conferenza stampa post Philipp Island, in Australia, le domande dei giornalisti presenti in loco sono state incalzanti sul tema. Bagnaia ha detto a Marquez: “Mi hai fatto un favore?”. Lui ha risposto: “Oggi sì! Gli ho tolto cinque punti”, indicando Martin. Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Marquez corre per vincere, non credo pensi al 2015” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un Mondiale a due, con un “arbitro di lusso”: Marc. Un déjà vu, come direbbero i francesi, che riporta alla mente degli appassionati diil, quando a contendersi la corona iridata c’erano Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo a prevalere alla fine sull’italiano in mezzo ad un caos incredibile. Questa volta a sfidarsi sono“Pecco”e Jorge Martin, sempre conda terzo incomodo, in un finale di stagione – con altri tre appuntamenti in agenda – imprevedibili. Nella conferenza stampa post Philipp Island, in Australia, le domande dei giornalisti presenti in loco sono state incalzanti sul tema.ha detto a: “Mi hai fatto un favore?”. Lui ha risposto: “Oggi sì! Gli ho tolto cinque punti”, indicando Martin.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp - Francesco Bagnaia : “Marquez corre per vincere - non credo pensi al 2015” - Non credo che stesse pensando al 2015?. . Bagnaia ha detto a Marquez: “Mi hai fatto un favore?”, e lui ha risposto “Oggi sì! Gli ho tolto cinque punti” indicando Martin. Marquez dal canto suo ha specificato: “Sono un pilota in attività e preferisco non pensare al passato, ma visto che sono qui da circa dieci anni, ho cercato di fare come ho fatto in passato qui in Australia. (Oasport.it)

MotoGP - questo Marc Marquez fa paura. Il GP d’Australia un trailer in vista del 2025? - D’accordo, il connazionale non ha cercato il corpo-a-corpo perché pensava al Mondiale, ma la supremazia di MM93 è stata comunque indiscutibile. Si parla, ovviamente, di 2025. Sono i risultati e il modo in cui vengono conseguiti a dover essere presi in considerazione in fase di analisi. Cosa è successo a Marquez nel GP d’Australia: brutta partenza causata da se stesso… C’è una dinamica a essere ... (Oasport.it)

MotoGP - promossi e bocciati GP Australia 2024 : Marc Marquez sempre più forte - Martin maturo - Bagnaia deve reagire - Risale dalla tredicesima posizione in cui si era ritrovato dopo l’inconveniente in partenza, poi rimonta curva dopo curva e si riporta velocemente su Martin. Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, si prepara piano piano il sorpasso per poi centrarlo. Fabio Di Giannantonio: prima dell’operazione alla spalla si regala un weekend da grandissimo protagonista. (Oasport.it)