Mobilità green, il progetto di Busitalia fa tappa a Caserta (Di martedì 22 ottobre 2024) Busitalia (Gruppo FS) continua a rafforzare il suo impegno verso la Mobilità sostenibile e la transizione ecologica, partecipando attivamente al progetto "Ricomincio da tRe". Un'iniziativa volta a promuovere i principi dell'economia circolare attraverso un tour in 50 città italiane, coinvolgendo

Democrazia partecipata - vince il progetto di mobilità pedonale a San Nullo - Il progetto "Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud", presentato dal cittadino catanese Giuseppe Nicotra, sarà realizzato grazie ai 1.328 voti ricevuti, che lo hanno posizionato al primo posto tra quelli in lizza per la "Democrazia partecipata 2024". Lo spoglio delle preferenze... (Cataniatoday.it)

‘Umbria - un cuore aperto a tutti’ : ecco il progetto regionale di turismo accessibile e mobilità inclusiva - Non devono esistere barriere, non devono esistere limiti per nessuno. È sulla base di questa convinzione che nasce ‘Umbria un Cuore aperto a tutti’, estensione ed evoluzione del progetto nazionale ‘La Vita indipendente non va in vacanza’. Questa iniziativa, presentata a Perugia, promossa... (Perugiatoday.it)

Progetto Overstep - prove di mobilità scolastica Europa-Africa : l’Italia rappresentata da Fmts Experience - Il percorso ha definito le best practice della scuola di oggi, nelle quali studio e formazione hanno trovato una comunione d’intenti, oggi racchiusa in tre dossier. Il progetto è nato dalla sinergia tra Fmts Experience società di Fmts Group (Italia, con sede in Campania), che è coordinatore, ForMalta Ltd (Malta e Spagna) e Newdeal Institut (Francia). (Ildenaro.it)