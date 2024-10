Gaeta.it - Milan trionfa contro il Bruges: 3-1 nel match di Champions League a San Siro

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il palcoscenico di Sanha ospitato un’altro appassionante indella fase a gironi della, con ilche ha affrontato il. Con una vittoria per 3-1, i rossoneri hanno dimostrato la loro forza e determinazione, confermando il loro status di favoriti nel torneo. Questo risultato ha avuto un impatto significativo, non solo per la classifica del gruppo, ma anche per la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide. I momenti salienti delDal primo minuto di gioco, ilha mostrato un atteggiamento offensivo, cercando di mettere subito in difficoltà la difesa del. La pressione dei locali ha portato a varie occasioni, ma è stato solo al 34° minuto che Pulisic ha aperto le marcature con un gol ben congegnato, dando il vantaggio ai rossoneri.