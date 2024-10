Sport.quotidiano.net - Milan, la sera giusta per la svolta. Fonseca ricomincia da Leao e Theo: "Brugge da battere, siamo il Diavolo»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Da furioso a scherzoso, il passo è stato (apparentemente) breve per Paulo. Nel mezzo, invece, due settimane di rivoluzione. Dal ko di Firenze con il noto doppio “scippo” sul dischetto, ai tre punti a suon di colpi di fioretto e soprattutto spada contro l’Udinese in dieci, con vista sulla Champions di questa. Ilè (ri)cambiato: altro giro, altra, proprio come nel derby. All’origine del tutto, le scelte del portoghese. Che, di conseguenza, cambia anche lui. Così, dal "sono inc..o" nella pancia del Franchi, passando per il "non me ne frega un co del cognome del giocatore" in conferenza aello venerdì scorso, si arriva a ieri: "Va bene, dai, vi dico la formazione". Più di un sorriso, prima e dopo. Il tecnico sente la corrente tirare dalla propria parte, ora.