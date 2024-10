Sport.quotidiano.net - Milan-Bruges, dove vederla: orario e formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024)o, 22 ottobre 2024 – Dopo la vittoria ottenuta con le unghie e con i denti contro l’Udinese in campionato, ilriprende il suo cammino in Champions League,è ancora alla ricerca dei primi tre punti, visti i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen: oggi alle 18.45 (match in diretta sui canali Sky Sport), i rossoneri affronteranno il: “La Champions è una competizione diversa, l’abbiamo iniziata contro Liverpool e Leverkusen, tra le squadre più forti del lotto – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca –. Contro il Liverpool abbiamo incontrato più difficoltà, mentre contro il Leverkusen abbiamo espresso più qualità soprattutto nella ripresa. La vittoria non è arrivata ma ci sono stati segnali di crescita. Contro ilci aspetta una partita difficile, sono una squadra in grado di giocare molto bene.