Migranti ok del governo a un nuovo decreto legge Nordio | Giudici non potranno disapplicarlo

Lo aveva annunciato in un rapido punto stampa a Beirut, e in Consiglio dei ministri è passata dalle parole ai fatti. Giorgia Meloni tira dritto sul dossier Migranti e, dopo aver spiegato che "è competenza del governo e non della magistratura stabilire quali sono i Paesi sicuri e quali no", risponde con un decreto legge ad hoc ai Giudici della sezione Immigrazione del tribunale di Roma che venerdì non avevano convalidato i trattenimenti di 12 Migranti in Albania, citando una sentenza della Corte di giustizia europea. Il nuovo decreto legge Il Cdm vara così un dl che, come spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si compone "di un intervento che sostanzialmente riassume in legge, quindi in fonte primaria, quella che è l'indicazione dei Paesi cosiddetti sicuri.

