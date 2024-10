Migranti, Musumeci: “C’è bisogno di nuovi lavoratori, tema ora in agenda Ue” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La mia posizione sul tema delle migrazioni è quella del governo. L'Italia, a causa del calo demografico, ha bisogno di nuove braccia. L'apporto del migrante è un'esigenza condivisa. Ma questa risorsa umana – come, dove, quanta ne deve entrare in Italia – non può essere decisa dalla mafia. Abbiamo cercato una collaborazione alla Migranti, Musumeci: “C’è bisogno di nuovi lavoratori, tema ora in agenda Ue” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La mia posizione suldelle migrazioni è quella del governo. L'Italia, a causa del calo demografico, hadi nuove braccia. L'apporto del migrante è un'esigenza condivisa. Ma questa risorsa umana – come, dove, quanta ne deve entrare in Italia – non può essere decisa dalla mafia. Abbiamo cercato una collaborazione alla: “C’èdiora inUe” L'Identità.

