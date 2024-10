Migranti, la sinistra europea minaccia la von der Leyen: “Se replichi il modello Albania niente fiducia” (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ricatto bello e buono contro Ursula von der Leyen da parte dei socialisti europei. La commissaria è “rea” di avere invitato i 27 paesi ad “esplorare l’idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell’Ue”. “Colpevole” agli occhi dei Socialisti e democratici di avere guardato con interesse alle “soluzioni innovative per contrastare l’immigrazione irregolare”: in sintesi, il modello Meloni e il patto con l’Albania. Apriti cielo, è partito un “ultimatum”, un “diktat”, una minaccia: “Socialisti e democratici sono contro l’esternalizzazione della gestione della migrazione. Siamo contro la strategia del Ppe e di Meloni; siamo molto preoccupati dal fatto che von der Leyen voglia adottare questa strategia. Voglio dirlo in maniera diretta: così non può contare sul nostro sostegno“. Così si è espressa la capogruppo dei Soclialisti e democratici Iratxe Garcia Perez. Secoloditalia.it - Migranti, la sinistra europea minaccia la von der Leyen: “Se replichi il modello Albania niente fiducia” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ricatto bello e buono contro Ursula von derda parte dei socialisti europei. La commissaria è “rea” di avere invitato i 27 paesi ad “esplorare l’idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell’Ue”. “Colpevole” agli occhi dei Socialisti e democratici di avere guardato con interesse alle “soluzioni innovative per contrastare l’immigrazione irregolare”: in sintesi, ilMeloni e il patto con l’. Apriti cielo, è partito un “ultimatum”, un “diktat”, una: “Socialisti e democratici sono contro l’esternalizzazione della gestione della migrazione. Siamo contro la strategia del Ppe e di Meloni; siamo molto preoccupati dal fatto che von dervoglia adottare questa strategia. Voglio dirlo in maniera diretta: così non può contare sul nostro sostegno“. Così si è espressa la capogruppo dei Soclialisti e democratici Iratxe Garcia Perez.

