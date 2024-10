Medicina del futuro e terapie avanzate: 1112 ragazzi di 13 scuole coinvolti da Telethon (Di martedì 22 ottobre 2024) L'evento "Dna e cura: una finestra sul mondo delle terapie avanzate", organizzato dalla Fondazione Telethon, ha offerto agli studenti delle scuole secondarie l'opportunità di comprendere l'impatto delle terapie avanzate e le prospettive della Medicina del futuro. L'iniziativa si è svolta durante il congresso annuale della Società europea di terapia genica e cellulare (Esgct), che ha riunito a Roma circa 3000 scienziati provenienti da tutto il mondo. L'articolo Medicina del futuro e terapie avanzate: 1112 ragazzi di 13 scuole coinvolti da Telethon . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'evento "Dna e cura: una finestra sul mondo delle", organizzato dalla Fondazione, ha offerto agli studenti dellesecondarie l'opportunità di comprendere l'impatto dellee le prospettive delladel. L'iniziativa si è svolta durante il congresso annuale della Società europea di terapia genica e cellulare (Esgct), che ha riunito a Roma circa 3000 scienziati provenienti da tutto il mondo. L'articolodeldi 13da

