Medaglia 40^ Estra Firenze Marathon | la Cupola di Brunelleschi è un’opera d’arte

Firenze – Un capolavoro d'arte capace di raccontare una delle straordinarie bellezze di Firenze, di congelare le fatiche di mesi di preparazione, di un traguardo tanto sognato e finalmente conquistato, di rievocare lo speciale 40esimo compleanno della Estra Firenze Marathon

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Tra i pezzi più preziosi recuperati figurano quattro piatti Ginori, realizzati esclusivamente per la Presidenza della Repubblica, un servizio in porcellana decorato in oro zecchino dell’Ottocento, un piatto della dinastia Ming e un dipinto firmato da Giovanni Fattori. Le opere d’arte rubate venivano poi rivendute a distanza di tempo nel mercato dell’antiquariato nazionale ed estero. (Open.online)

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Un altro ritrovamento significativo è stato un libro rarissimo, De Honesta Disciplina, autografato da Giorgio Vasari. In totale, ricostruisce La Nazione, si stima che l’artigiano abbia rubato quasi 700 pezzi nel corso di 5 anni. Le indagini Tutto è cominciato nel 2021, quando un fiorentino ha denunciato il furto di un raro libro, il De Historia Stirpium Commentarii Isignes di Leonhart ... (Open.online)

La denuncia stana il falegname fraudolento : al lavoro nelle ville nobiliari di Firenze - le depreda di 695 opere d’arte - Dimore di pregio in cui i beni erano custoditi. Il lavoro, individuato sul sito di una casa d’aste fiorentina a distanza di un anno esatto dalla sua denuncia da parte del proprietario, è stato poi sequestrato a Firenze a un antiquario veneto. Un’azione che avrebbe privato tutti di «un patrimonio culturale di inestimabile valore storico artistico». (Secoloditalia.it)